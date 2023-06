Bárbara Parada entusiasmada com novo desafio: «Vou dar o meu melhor!»

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, recorreu às stories do Instagram para partilhar o seu novo desafio.

A jovem influencer anuncia que vai apresentar o evento «Moda na Cidade» no próximo domingo, 25 de junho na Figueira da Foz.

Bárbara Parada revela «Vou ser a apresentadora do desfile, em conjunto com o André Aires e o João Afonso Brás, é muito giro verem um desfile de moda, aprendem a ser estilosos, veem-me a dar uma de Cristina Ferreira do AliExpress e ainda vem com defeito, mas vou dar o meu melhor».

A influencer mostra-se contente e entusiasmada com a situação. Veja aqui o vídeo.