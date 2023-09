Big Brother: Professora primária é uma das concorrentes, mas há mais detalhes: «Conhecida como a barbie…»

Uma casa dentro da casa? Conheça as «duas realidades» da nova casa do Big Brother!

Os concorrentes do Big Brother não param de surpreender. Está apresentada mais uma concorrente da edição de 2023, apresentada por Cristina Ferreira. Trata-se da professora primária Dulce Pinto, de 26 anos, de Penafiel.

Dulce Pinto é professora primária do 1º e 2º ciclos e digital influencer no TikTok, onde é conhecida como a “Barbie” e conta com mais de 300 mil seguidores. ​

Queria ser veterinária, mas desmaia ao ver sangue. Foi catequista e acólita até aos 16 anos. Está solteira e diz que o amor da vida dela, neste momento, é o seu pinscher. ​

Ao entrar no Big Brother, não receia ser prejudicada na carreira como professora porque tem a certeza que vai conquistar os portugueses e demonstrar que “as pessoas não são apenas uma coisa”. ​