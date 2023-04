Lembra-se do Vasquinho & Companhia? Veja como eles cresceram!

Lembra-se do Toninho de «Os Batanetes»? Não o vai reconhecer!

Toninho, o filho mais novo da célebre família Batanete, ficou conhecido pelas 'dores de cabeça' que deu à professora.

Hoje, com quase 30 anos, Pedro Moldão está muito diferente do menino que conhecemos! Veja as fotos, em cima, e espreite ainda o 'antes' e o 'depois' de todo o elenco.

Recorde a série aqui: