Não são as notícias desejadas. Mas são boas notícias. Taxas Euribor descem em novembro depois de dois anos a subir

As taxas Euribor que servem de indexante à esmagadora maioria dos contratos de crédito à habitação em Portugal, a Euribor 6 meses e a Euribor 12 meses, desceram em novembro face ao valor registado em outubro, o que acontece pela primeira vez depois de dois anos em que estiveram sempre a subir. Nos últimos 24 meses a única exceção foi mesmo a Euribor 12 meses que, em agosto, recuou face a julho, mas voltou a subir nos meses seguintes. Agora, mesmo a Euribor 3 meses, apesar de ainda ter subido face a outubro, terá registado a subida mais baixa dos últimos dois anos.

Ainda sem ser conhecido o valor da Euribor desta quinta-feira, os dados de novembro dão mais um sinal de que o processo de subida das taxas que servem de indexante ao crédito à habitação já terá atingido o seu ponto máximo, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter feito uma pausa na subida das suas taxas diretoras em outubro. A dúvida, agora, é saber por quanto tempo se manterão as taxas Euribor no atual patamar que, desde a criação do euro, só em 2000 e 2008 atingiram valores mais elevados. Uma dúvida cuja resposta está diretamente ligada ao que o BCE vier a fazer relativamente às suas taxas diretoras.

NOTA | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).

Para já, a instituição liderada por Christine Lagarde tem marcada uma reunião para o próximo dia 14 de dezembro, mas não é expectável que haja qualquer tipo de alteração de política monetária, continuando o BCE a monitorizar os dados da inflação e do crescimento económico da zona euro.

Hoje serão conhecidos os dados preliminares da taxa de inflação na zona euro relativos a novembro que irão permitir confirmar se a desaceleração da subida de preços que se verifica no conjunto dos países que partilham o euro se mantém, ou não. Em outubro, a taxa de inflação recuou para 2,9%, contra os 4,3% de setembro e os 10,6% do mês homólogo de 2022.

E se é um facto que a inflação tem estado a desacelerar perante a subida das taxas de juro, também é verdade que a atividade económica na área do euro se tem vindo a degradar perante o aperto da política monetária. No terceiro trimestre a economia da zona euro recuou, mas, ainda assim, no conjunto do ano deverá escapar à recessão.

NOTA | O BCE tem três taxas de juro de referência:

- A taxa das principais operações de refinanciamento, sob a qual os bancos podem contrair empréstimos junto do BCE pelo prazo de uma semana: está nos 4,50%, mas esteve fixada em zero entre março de 2016 e julho do ano passado;

- A taxa de depósito, que determina os juros que os bancos recebem pelos depósitos realizados junto do BCE: está em 4%. Mas entre julho de 2012 e junho de 2013 era de zero. E entre junho de 2013 e julho do ano passado era negativa, obrigando os bancos a pagar pelos depósitos que faziam no BCE;

- E a taxa de cedência de liquidez, que determina o juro que os bancos pagam quando contraem empréstimos junto do BCE pelo prazo de um dia (overnight). Está atualmente em 4,75%.

Será, assim, entre o balanço da desaceleração da inflação e do abrandamento da economia que, em 2024, o BCE tomará decisões sobre a política monetária. Para já, as expectativas que existem nos mercados são positivas e há mesmo quem acredite que a Christine Lagarde poderá descer as taxas de juro na segunda metade do próximo ano.

Segundo uma sondagem feita pela agência Reuters junto de 85 economistas, a opinião maioritária de 58% indicava que seria no terceiro trimestre do próximo ano, ou mais tarde, que o BCE realizaria um corte de taxas, e que a taxa de depósito estaria em 3,50% no final de setembro.

Prestação volta a subir em dezembro

Apesar da descida da média das Euribor 6 e 12 meses entre outubro e novembro, quem tiver o seu contrato de crédito à habitação a ser revisto em dezembro ainda sentirá uma subida da prestação a pagar ao banco uma vez que a comparação terá de ser feita com as taxas em vigor a três, seis ou 12 meses. Ainda assim, esta subida tem sido cada vez menor de mês para mês.

Num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1%, indexado à Euribor 6 meses, por exemplo, a subida da prestação a pagar ao banco em dezembro será de apenas quase 35 euros face à última revisão, feita em junho. Para o mesmo empréstimo, mas indexado à Euribor 12 meses, a subida face à última revisão será de pouco mais de 106 euros. E num empréstimo indexado à Euribor 3 meses, a subida não chegará aos 18 euros face à última revisão.

Confira o seu caso:

Quanto já aumentou e quanto vai subir em dezembro a prestação da casa

Empréstimo a 30 anos com spread de 1%

EURIBOR 3 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 103,06 Março de 2023 114,22 11,16 Junho de 2023 124,78 10,56 Setembro de 2023 130,86 6,08 Dezembro de 2023 133,78 2,92 Aumento face há um ano 30,72

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 206,11 Março de 2023 228,45 22,34 Junho de 2023 249,55 21,10 Setembro de 2023 261,73 12,18 Dezembro de 2023 267,56 5,83 Aumento face há um ano 61,45

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 309,17 Março de 2023 342,67 33,50 Junho de 2023 374,33 31,66 Setembro de 2023 392,59 18,26 Dezembro de 2023 401,33 8,74 Aumento face há um ano 92,16

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 412,22 Março de 2023 456,9 44,68 Junho de 2023 499,11 42,21 Setembro de 2023 523,46 24,35 Dezembro de 2023 535,11 11,65 Aumento face há um ano 122,89

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 515,28 Março de 2023 571,12 55,84 Junho de 2023 623,89 52,77 Setembro de 2023 654,32 30,43 Dezembro de 2023 668,98 14,66 Aumento face há um ano 153,70

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 618,34 Março de 2023 685,34 67,00 Junho de 2023 748,66 63,32 Setembro de 2023 785,19 36,53 Dezembro de 2023 802,67 17,48 Aumento face há um ano 184,33

EURIBOR 6 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 109,78 Junho de 2023 129,39 19,61 Dezembro de 2023 135,22 5,83 Aumento face há um ano 25,4

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 219,56 Junho de 2023 258,78 39,22 Dezembro de 2023 270,43 11,65 Aumento face há um ano 50,9

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 329,33 Junho de 2023 388,17 58,84 Dezembro de 2023 405,65 17,48 Aumento face há um ano 76,3

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 439,11 Junho de 2023 517,56 78,45 Dezembro de 2023 540,86 23,3 Aumento face há um ano 101,8

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 548,89 Junho de 2023 646,95 98,06 Dezembro de 2023 676,08 29,13 Aumento face há um ano 127,2

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 658,67 Junho de 2023 776,33 117,66 Dezembro de 2023 811,29 34,96 Aumento face há um ano 152,6

EURIBOR 12 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 116,89 Dezembro de 2023 134,62 Aumento face há um ano 17,7

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 233,78 Dezembro de 2023 269,24 Aumento face há um ano 35,5

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 350,66 Dezembro de 2023 403,85 Aumento face há um ano 53,2

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 467,55 Dezembro de 2023 538,47 Aumento face há um ano 70,9

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Dezembro de 2022 584,44 Dezembro de 2023 673,09 Aumento face há um ano 88,7