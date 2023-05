Inesperado: Beatriz Barosa faz uma incrível surpresa a Manuel Marques

Beatriz Barosa: «É mesmo incrível trabalhar com ela!»

Manuel Marques completou 48 anos na passada terça-feira, 9 de maio.

O ator, que dá vida a Nando e Aurélio em «Festa é Festa», encontra-se em gravações da sua novela no Algarve. No dia do seu aniversário, foi surpreendido pela sua cara metade, Beatriz Barosa, que não estaria por terras algarvias.

Sem esperar, os colegas começam a cantar-lhe os parabéns e, inesperadamente, a namorada aparece com o bolo de aniversário.

O momento foi revelado pela atriz, que dá vida Ana Carolina na mesma novela, na sua conta pessoal de Instagram.

Veja o momento nos vídeos!