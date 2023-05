Manuel Marques recebe delaração de amor de Beatriz Barosa: «A sorte de partilhar a vida com ele»

Beatriz Barosa sobre o início da relação com Manuel Marques: «Tinha a consciência tranquila, porque as coisas estavam a ser feitas corretamente»

Beatriz Barosa revela o início da história de amor com Manuel Marques e o que a mãe pensa do ator

Beatriz Barosa esteve este sábado, 6 de maio de 2023, à conversa com Maria Cerqueira Gomes, no «Conta-me».

A atriz, que dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa», falou sobre a relação com Manuel Marques, como tudo começou e como é a relação com as filhas do ator.

Hoje, 9 de maio de 2023, a artista voltou a falar da relação no dia de aniversário do namorado, fazendo-lhe uma declaração de amor: «É fácil encantarmo-nos pelo @manuel_marques_oficial … Desde a sua comicidade natural à generosidade absoluta, passando pela sensibilidade e por uma inteligência desconcertante, são vários pontos a favor! 🫠Imaginem agora que têm a sorte de partilhar a vida com ele … Ok, podem parar de imaginar. Eu sou mesmo muito privilegiada! 😍 E não é que as tais borboletas continuam cá? 🤭 Muitos Parabéns, meu Amor! ❤️Desejo que sejas sempre feliz, de preferência com esta mimalha a abraçar-te! 🤓».

Veja a publicação completa de Beatriz: