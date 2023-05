Beatriz Costa partilha momento cúmplice com Lucas Dutra: «Uma bonita aventura»

«Morangos com Açúcar 6»: veja como estão os atores agora

As fotos de Beatriz Costa que deixaram os seus seguidores rendidos: «DIVA!»

João Maria envolve-se com Marlene

Beatriz Costa, a Vuitton de «Festa é Festa», publicou, no passado domingo (14 de maio) uma galeria de fotos do novo projeto do qual fez parte.

Na legenda, a atriz escreveu:

"Fizemos uma curta-metragem em dois dias!

"Do outro lado", estreia dia 16 de Maio no Cinema São Jorge, e insere-se no festival @48hfp.lisboa .



Uma bonita aventura com esta dream team! 😎🤟"

Veja aqui a partilha:

Recorde-se que Lucas Dutra integrou o elenco de «Bem me Quer» e «Prisioneira» e fez participações especiais em «Amar Depois de Amar» e «A Teia».

Já Beatriz Costa tornou-se num rosto muito acarinhado pelo público quando participou em «Uma Canção Para Ti» e depois nos «Morangos com Açúcar 6». A atriz participou ainda noutras novelas da TVI, como «Onde Está Elisa?», «Santa Bárbara» e «O Beijo do Escorpião»