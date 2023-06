Margarida Corceiro mostra como nem tudo na sua aparência física é sorte. Veja a atriz “arrasada” depois de um treino

A época balnear começou e muitas atrizes publicam fotografias a exibir os seus corpos esbeltos. Margarida Corceiro, que mudou muito o seu aspeto ao longo dos anos, recebeu sempre elogios quanto ao seu corpo e beleza. Contudo, Margarida mostra parte do seu esforço por trás das câmaras ao partilhar um vídeo de cara rosada e a suar.

Recorde-se que foi em 2023 que a atriz teve a sua estreia como apresentadora no programa «Cabelo Pantene – A Competição». A jovem que fez parte do elenco de «Bem me Quer» e «Quero é Viver», encontra-se agora nas gravações de Morangos com Açúcar, fazendo parte do elenco principal.

Margarida Corceiro assumiu o fim de relação com João Félix e tem-se mostrado concentrada na carreira e muito divertida com o restante elenco dos «Morangos com Açúcar».