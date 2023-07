Emocionante! Bernardina Brito mostra reencontro com os filhos, após semanas afastada

Bernardina Brito, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother - Duplo Impacto», esteve longe dos filhos durante cerca de três semanas, devido à recuperação da cirurgia que fez há umas semanas.

Esta quarta-feira, Bernardina Brito partilhou o tão esperado reencontro com os filhos, Kévim e Kiara, recheado de emoção: «Já não aguentava mais as saudades deles. Estou no meu mundo», escreveu na legenda do vídeo partilhado no Instagram.

Veja o vídeo completo aqui:

Isto acontece depois de Bernardina Brito ter confessado que sentia muito a falta dos filhos: «A Saudade é uma bússola que nos indica onde somos felizes. A mãe já já está nos vossos braços, tenho tantas saudades vossas meus pinguins», escreveu no dia anterior.