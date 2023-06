Bernardina Brito atualiza estado de saúde e atira: «As pessoas mal amadas ganhavam mais caladas»

Bernardina Brito foi submetida a uma cirurgia. Instantes ante de ser operada, Bernardina Brito mostrou tudo aos seguidores e revelou estar bem-disposta, brincando até com a situação.

Após a operação, Bernardina Brito regressou às redes sociais para anunciar que correu tudo bem: «Voltei meus amores. Sem a vesicula biliar e 2 hérnias, graças a Deus correr tudo bem».

A ex-concorrente do reality show, deixou uma mensagem aos «haters»: «Obrigado a todas as mensagens de carinho e de força, encheram me o coração aos comentários de pessoas mal amadas, as vezes caladas ganhavam mais 👀. Mas aproveito para avisar essas mesmas pessoas que de momento não fui por cu nem mamas nem nada, mas no dia em que achar que o devo fazer para me sentir melhor comigo mesmo, irei fazê-lo (porque não o faço com o vosso dinheiro) ó senhoras sem vidinha 🤣🤣🤣»



«Entretanto a todos os outros que gostam de mim e estiveram ansiosos por notícias minhas, obrigado pelo carinho e vão ficando desse lado porque em breve terei algo muito importante que quero partilhar com vocês», concluiu.