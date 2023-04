Bernardo Sousa deu entrada no hospital devido a acidente de viação! Saiba o que aconteceu

Bruna Gomes e Bernardo Sousa: juntos no amor e nas carreiras. As fotos da cumplicidade

Recorde-se do momento em que Bruna Gomes avisa Bernardo Sousa para «ir com calma»! Veja o vídeo

Este sábado, dia 1 de abril, Bernardo Sousa regressou à competição do Rali Casinos do Algarve, mas a prova não terminou da melhor maneira e o piloto acabou por sofrer um acidente.

O namorado de Bruna Gomes e a sua co-piloto, Inês Veiga foram levados para o hospital para serem assistidos.

Bernardo Sousa partilhou um vídeo na cama do hospital e atualizou os seguidores: «Malta, tivemos um pequeno acidente na estrada. Batemos num barranco, com uma desaceleração relativamente forte. Viemos ao hospital por percaução», começou por contar.

«A Inês teve o ‘ok’, só falta tirar a coisa para por o soro e afins… Eu estou à espera do exame do resultado do TAC, que em príncipio está tudo ok. Só para vos deixar mais calmos. Até já!», concluiu.