Bernardo Sousa esclarece polémica: «As imagens nem estão contextualizadas»

Bernardo Sousa participou, no passado domingo, dia 4, na prova do Campeonato do Mundo de Rallycross, que decorreu em Montalegre. O piloto acabou por ser abalroado após a competição não ter corrido da melhor maneira.

No dia seguinte, foram expostas imagens do piloto, nas redes sociais, que parecia estar a discutir após a prova.

O vencedor do Big Brother Famosos 2, esteve em declarações exclusivas no programa TVI Extra, esclareceu tudo o que se passou.

«Falo muito com as mãos e parece, sempre, que estou muito chateado e enervado com toda a gente. As imagens nem estão contextualizadas. Estava a ter uma conversa com o comissário, porque lhe estava a explicar que o carro estava com a roda torta. Estávamos nessa conversa e reparei que as pessoas estavam a filmar, mas não me importei», começou por explicar.

«Achei ridículo. Se fosse uma senhora, que não está habituada a (competições de) automóveis e filma para mostrar uma pessoa que estaria exaltada, é uma coisa. Agora, uma pessoa que é do meio, percebe de automóveis e faz aquilo, é só pura maldade e é só para ter dois minutos de fama», acrescentou.

«Eu e o comissário continuámos a falar mais um bocadinho e, depois de não estar lá ninguém e sem câmaras, demos um abraço. Isso é que ninguém registou, mas pronto. Tudo não passou de uma conversa em que estava a explicar como tinha sido abalroado e as consequências disso», completou Bernardo Sousa.