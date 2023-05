Bernardo Sousa partilha grande novidade com os fãs do outro lado do Atlântico: «O meu primeiro»

Bernardo Sousa e Bruna Gomes decidem o nome do «filho» em direto: «Trocámos o nome»

Bernardo Sousa recorreu às redes sociais para partilhar uma grande novidade com os fãs e seguidores: «As novidades não param! Estarei de 18 a 21 de Maio no Erechim Rally Brasil para o meu primeiro Rali no Brasil!».

A revelação, em vídeo, deixou os seguidores em êxtase, com muitos brasileiros a mostrarem-se felizes pela participação do namorado de Bruna Gomes em terras brasileiras,

«Booora campeão! Que incrível poder assistir você competindo em nossa cidade!», lê-se num comentário. «E nós fãs brasileiros vencemos muito venha com tudo Ber», escreve outro seguidor.

Veja a publicação na íntegra aqui: