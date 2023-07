Bernardo Sousa faz partilha emotiva sobre o passado: «Apontavam-me o dedo...»

Bernardo Sousa é o próximo convidado do «Conta-me», que será transmitido no próximo Sábado, 15 de julho. O piloto esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e abriu o coração.

Bernardo falou sobre a relação que mantem com Bruna Gomes e desabafou: «O Bernardo é o mesmo, a essência é a mesma. Ela poliu os demónios do Bernardo. Eu tinha coisas muito boas, que estão cá e que continuam a existir, e ela puxa o melhor de mim», começou por dizer.

Maria Cerqueira Gomes questionou o convidado sobre «como se vê daqui a 10 anos» e o vencedor do Big Brother Famosos não hesitou em dizer: «Com dois filhos, com a Bruna e com saúde… O resto vem por acréscimo».

Durante a conversa, Bernardo Sousa faz ainda um emotivo desabafo ao recordar um período difícil da sua vida: «As pessoas olhavam e diziam ‘olha o drogado’… A minha família não me dizia ‘olha o meu filho, olha o meu irmão’ e puxavam-me e queriam o melhor para mim. Os outros apontavam-me o dedo...», disse.

«Depois vão-se lembrar da forma como me trataram e me olhavam com ar de superioridade ou de desprezo… de nojo até», terminou por dizer.