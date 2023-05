Bernardo Sousa celebra mais uma conquista e Bruna Gomes festeja: «O apoio de todos foi fundamental…»

Bernardo Sousa e Bruna Gomes decidem o nome do «filho» em direto: «Trocámos o nome»

Esta quinta-feira, 11 de maio, Bernardo Sousa deu inicio à sua participação na 56ª edição do Rally de Portugal, que arrancou esta semana. O piloto conquistou o terceiro lugar na competição, ficando apenas a 54,9 segundos do primeiro lugar.

O madeirense recorreu às redes sociais para reagir a este resultado: «O apoio de todos foi fundamental para alcançar este pódio no CPR! Muito obrigado!», escreveu.

Bruna Gomes ficou radiante com a prestação do companheiro e partilhou um vídeo a celebrar com a irmã de Bernardo, Mariana.