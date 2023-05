Bernardo Sousa partilha vídeo inspirador: «A vida é feita de progressos»

Bruna Gomes tem um ritual de prosperidade no 1º dia do mês. Veja tudo!

Bernardo Sousa recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo com uma mensagem inspiradora e motivacional. No vídeo, o piloto mostra-se no seu quotidiano, com uma voz-off com frases de esperança.

«Nunca desistir» é a mensagem principal do vídeo, que o namorado de Bruna Gomes legenda com outra dica importante: «Life is all about progress (a vida é feita de progressos)».

Bruna Gomes corroborou tudo o que o namorado partilhou e mostrou-o através de um comentário de apoio: «Isso». Veja agora o vídeo completo em baixo: