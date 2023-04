Cristina Ferreira recorda momento em que Bernardo Sousa venceu o programa Big Brother Famosos!

Lembra-se qual foi presente de uma semana de namoro de Bruna Gomes e Bernardo Sousa no Big Brother Famosos? Recorde o momento

Foi através do Instagram, que a apresentador do programa «O Triângulo, Cristina Ferreira, recordou um momento marcante do Big Brother Famosos: o dia em que Bernardo Sousa venceu.

«Passou 1 ano. A liberdade de SER chegou para o @bernardorsousa. A televisão que é feita de pessoas pode mudar vidas. Talvez por isso seja a caixa mágica. 🤍», escreveu Cristina Ferreira.

Nos comentários os fãs não deixaram por dizer: «Foi muito bonito o melhor de todos saudades»; « Que pinta!! O melhor jogador de sempre!!» e ainda «O Melhor dos melhores parabéns!!! zero deceção, valeu apena aposta na sua vitória beijinhos».

Veja aqui o vídeo do piloto, Bernardo Sousa, a receber o prémio final!