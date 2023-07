Bernardo Sousa esteve uns dias afastado da namorada, Bruna Gomes, faltando inclusivamente à Festa de Verão da TVI, porque esteve a competir no Rali em Castelo Branco.

Mas este domingo, o piloto voltou para os braços da amada e gravou o momento do 'reencontro' para as stories do Instagram.

No vídeo, o casal mostrou-se agarradinho a passear na rua e a matar saudades do tempo em que esteve afastado.

