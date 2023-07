Bernardo Sousa sobre Bruna Gomes: «Ela puxa o melhor de mim». Sábado no «Conta-me»!

Bernardo Sousa estará este sábado no programa «Conta-me» da TVI, com Maria Cerqueira Gomes. O piloto falará sobre a sua vida, nomeadamente sobre a relação com a influencer digital, Bruna Gomes.

«O Bernardo é o mesmo, a essência é a mesma. Ela poluiu foi os demónios do Bernardo. Eu tinha coisas muito boas, que estão cá e continua a haver e ela puxa o melhor de mim», disse Bernardo num excerto agora divulgado.

O ex-concorrente do «Big Brother» falou ainda sobre o que espera do futuro com Bruna Gomes, em concreto como se vê daqui a 10 anos: «Com dois filhos com a Bruna e com saúde. O resto vem por acréscimo».

