Ex-namorada de Bernardo Sousa declara-se: «Amo-te tanto»

Bernardo Sousa, piloto madeirense, ex-vencedor do Big Brother-Famosos e comentador d’O Triângulo, terminou a sua relação com Deborah Binhote, instrutora de fitness, há mais de um ano.

A influencer declarou-se esta semana ao atual namorado através de um instastory escrito a inglês no instagram da própria: «I love u so f*ckin much that I have no strength to hide from people who could envy what I have. Thank you for all the calm and peace I’ve searched all my life. Love you!» - «Amo-te tanto que não tenho forças para me esconder das pessoas que podem invejar o que eu tenho. Obrigada por toda a calma e paz que procurei durante toda a minha vida. Amo-te!» (traduzido).

A identidade do novo namorado permanece desconhecida, no entanto, Deborah Binhote parece estar a viver o seu grande amor.