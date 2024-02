Bernardo Sousa mostra-se revoltado e deixa aviso: "Vocês fomentam o ódio"

Bernardo Sousa falou pela primeira após desistência do "Dança com as Estrelas" e deixou uma mensagem importante.

Durante o programa de sábado, Bernardo enfrentou uma série de críticas e comentários que o levaram a desistir do "Dança com as Estrelas". Na passada terça-feira, o ex-concorrente falou sobre o que teve de suportar e o que a família teve que lidar. O vencedor da última edição do Big Brother Famosos deixou um aviso: "Vocês têm de ter muita noção do que dizem às pessoas".

O momento da desistência de Bernardo Sousa foi dos momentos mais emotivos. Pode revê-lo aqui.

No momento em que Bernardo Sousa desistiu, Cristina Ferreira fez referência às críticas que foram feitas a Bernardo e ainda lhe dedicou palavras muito bonitas.

Os colegas de Bernardo Sousa prestaram-lhe uma homenagem bonita após a desistência.

Veja ainda algumas das atuações de Bernardo Sousa.