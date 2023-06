Gonçalo Quinaz reconcilia-se com ex-companheira?

Gonçalo Quinaz, foi de férias com a família para Djerba. É no Instagram onde o ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto tem partilhado alguns registos dos momentos que tem passado.

Foi numa publicação que, Gonçalo Quinaz, surge na praia ao lado da noiva, Pamela Augusto, e somou vários elogios na caixa dos comentários: «Ai, o ‘mister Charme’ a dar tudo!»; «Que lindos» e «Casal Perfeito».

Veja aqui!