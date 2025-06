“Big Brother Verão” está a chegar… Descubra quem são os apresentadores (com novidades)

Estamos em contagem decrescente! É já na segunda-feira, dia 30 de junho, que estreia o “Big Brother Verão”. Com um formato renovado e dinâmicas surpreendentes, esta temporada promete aquecer ainda mais o verão dos portugueses.

Maria Botelho Moniz assume a apresentação

Maria Botelho Moniz é a grande anfitriã, assumindo a apresentação do “Big Brother Verão” com toda a sua energia e carisma numa edição que promete ser muito especial.

Diário e Extra

Nuno Eiró, outro rosto bem conhecido do público, será o apresentador que lhe vai levar todas as novidades no “Big Brother Verão - Diário” e Marta Cardoso fica a cargo do “Big Brother Verão - Extra”.

A casa mais vigiada do país vai transformar-se num verdadeiro refúgio de verão, com uma decoração a condizer com a estação mais quente do ano. E os protagonistas? Um elenco surpreendente composto por celebridades e influenciadores, prontos para enfrentar desafios, criar alianças e viver emoções ao limite.

Mas não será só o sol a aquecer os ânimos: o jogo vai ser intenso e está recheado de dinâmicas inovadoras, entradas e saídas inesperadas e reviravoltas que vão prender os telespectadores ao ecrã.

Não perca a grande estreia na próxima segunda-feira, dia 30 de junho na TVI.

Quem conquistará o público e levará para casa o título de vencedor do “Big Brother Verão”? A aventura começa agora.