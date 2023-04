Ana Barbosa recorda entrada em reality show há 1 ano: «Hoje se calhar algumas das coisas não voltaria a fazer…»

Ana Barbosa partilhou na sua página de Instagram uma foto onde recorda a sua participação no Big Brother - Desafio Final, no qual entrou há 1 ano. «Hoje faz 1 ano que entrei no BB desafio final, alguns catalogaram ir com o ‘ego muito alto’, mas na realidade (quem me conhece) sabia que eu ia bem mais frágil, cansada, ansiosa», escreveu a ex-concorrente em primeiro lugar na partilha que fez.

A ex-concorrente assume uma mudança em si no último ano e confessa que a concorrente que foi há 1 ano, muito provavelmente, não seria igual à concorrente que seria nos dias de hoje: «Confesso que hoje se calhar algumas das coisas não voltaria a fazer…», escreveu. Sobre a sua prestação no reality show, a ex-concorrente realça: «Uma coisa é certa, a experiência de entrar nesta aventura para mim é sempre um desafio e eu nunca disse não a um bom desafio. E se calhar o problema é esse mesmo! Querer sempre mais e mais… serei eu escrava do meu próprio sucesso? Ou só ambiciosa?», realçando a sua resiliência em todos os desafios a que se propõe.