Pernas em escamas e operado quatro vezes. Pais de André Silva do «Big Brother 2024», esclarecem estado de saúde do filho: «É para a vida»

Esta terça-feira, dia 11 de junho, recebemos Firmino e Vera Silva, pais de André Silva, concorrente do «Big Brother 2024». Os pais do concorrente começam por recordar como foi a primeira reação à entrada do filho na casa mais vigiada do país. Depois, os nossos convidados são confrontados com um primeiro excerto da curva de vida do filho, e afirmam que só aí é que souberam do assalto, da cilada, em que o filho esteve envolvido: «Ele ter contado aquele episódio foi mais para se libertar de um peso que nunca nos disse e, de certa forma, aceitar que nós lhe perdoássemos, mas isso está tudo perdoado». Na curva de vida, André Silva diz ter sido «usado» por um amigo para assaltar uma casa.

Nesse mesmo excerto, o concorrente do «Big Brother 2024», recorda um episódio em que esteve dentro de uma casa que começou a cair em ruínas, e onde sentiu que a morte vinha atrás de si, junto ao pai Firmino. Ao ouvir estas declarações de André, o nosso convidado não contém a emoção: «Foi por um triz mesmo, foi alguém que estava ali para nos proteger mesmo. Estamos a falar de uma altitude de 10, 11 metros de altitude de um muro que veio mesmo todo abaixo. Não conseguíamos fugir, estávamos ali presos, foi mesmo ali alguém a proteger-nos», recorda Firmino.

No decorrer da entrevista, os nossos convidados são novamente confrontados com outro excerto da curva de vida do concorrente do «Big Brother 2024» em que este fala dos vários problemas de saúde que tem desde criança, tendo sido operado quatro vezes na infância. Infeções generalizadas, polegar em gatilho, fimose (uma operação ao pénis), e depois o problema do eczema atópico, tendo ficado com 70% do corpo coberto de eczema.

