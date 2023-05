Podcast de Bruna Gomes revela detalhes desconhecidos sobre Bernardo Sousa. Saiba tudo!

Bruna Gomes chora com surpresa da sogra: «Tornou-se a minha amiga»

O podcast de Bruna Gomes, POD BRU, teve a presença de Bernardo Sousa como convidado. Entre vários assuntos que foram tema de conversa durante o episódio, Bernardo Sousa acabou por revelar algumas informações sobre si que até ali nunca tinha partilhado com os fãs. O piloto revelou que no passado o seu sonho era ser veterinário ou biólogo marinho: «Quis ser veterinários porque eu gosto de animais. E biólogo marinho porque eu gostava muito do mar», confessou.

Durante o episódio ainda houve tempo para momentos mais descontraídos e a namorada do madeirense aproveitou para desafiar Bernardo Sousa em várias brincadeiras.