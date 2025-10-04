O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Catarina Miranda não conquistou o grande prémio do reality show, mas ganhou o amor de Afonso Leitão. Desde que saíram da casa, os dois foram-se aproximando, afastando polémicas e provando que a relação é para durar.

Nas redes sociais e em aparições públicas, já mostravam cumplicidade, mas havia uma pergunta que todos os fãs repetiam: “Quando é que oficializam o namoro?”.

O momento do pedido

A resposta chegou no palco de “O Momento Certo”. Afonso surpreendeu Catarina com um gesto romântico e muito especial: um pedido de namoro.

Entre aplausos e sorrisos, Catarina ouviu as palavras que tanto queria: o pedido oficial de namoro. Visivelmente surpreendida, não hesitou em dizer “sim”.

Famílias de mãos dadas no amor

Para tornar o momento ainda mais especial, familiares e amigos dos dois estiveram presentes. A avó e o irmão de Catarina, assim como a mãe e o padrasto de Afonso, juntaram-se no estúdio para dar a sua bênção ao casal.

Rosário, a avó de Catarina, foi clara ao referir que ganho mais um neto. Já Rita, mãe de Afonso, mostrou-se feliz por ver o filho apaixonado e bem acompanhado.

Uma história para durar

No final, Catarina e Afonso não esconderam a felicidade de assumirem, em frente ao país, a relação que começou em televisão e que agora se fortalece fora dela.