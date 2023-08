Após ser alvo de críticas, Catarina Severiano explica polémica: «Não estou contra os peregrinos»

Catarina Severiano, publicou na passada quinta-feira, 3 de agosto, onde desabafou sobre os peregrinos de todo o mundo que estão em Portugal devido à Jornada Mundial da Juventude.

Após ter sido alvo de várias críticas, a ex-concorrente do Big Brother, esteve em direto no programa «TVI Extra» onde esclareceu a polémica.

«Eu fiz um vídeo em tom de brincadeira, ironia, acaba por ser habitual na minha rede social. De todo diz que estou farta ou revoltada pelo facto de termos peregrinos no nosso País, muito pelo contrário, também eu sou peregrina quando viajo sozinha ou não, movo-me pela minha própria fé», começou por dizer.

«Não estou contra os peregrinos, de todo que essa mensagem está certa», frisou.

«Posso garantir que todas as pessoas, antes das notícias saírem, responderam de forma positiva ao vídeo mas depois da noticia sair em vários meios de comunicação com títulos mais chamativos e negativos claramente que depois as mensagens que recebi já não foram positivas», concluiu.