Catarina Severiano mostra «revolta» sobre peregrinos: «Uma pessoa quer fazer a vida e não pode fazer a vida!»

Catarina Severiano, recorreu aos stories do Instagram, esta quinta-feira, 3 de agosto, onde desabafou com os seguidores sobre os peregrinos de todo o mundo que estão em Portugal devido à Jornada Mundial da Juventude.

A ex-concorrente do Big Brother 2022 mostrou-se «revoltada» e partilhou: «É só comigo que isto está a acontecer? Eu vejo peregrinos em todo o lado! Eu vivo no fim do mundo e até aí há peregrinos», disse.

«Meu Deus! De onde é que eles vieram? Tanta gente! Uma pessoa quer fazer a vida e não pode fazer a vida», frisou Catarina Severiano. «Ainda agora passei numa rotunda e estava uma data deles esparramados ali na rotunda. Na rotunda, não é um parque, a merendar», acrescentou.

