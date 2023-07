Cátia Basílio revela sofrimento durante o parto: «Levei 3 transfusões de sangue». Saiba mais!

Está grávida e não sabe o que vestir? Inspire-se nos looks de Cátia Basílio

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother» foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago. A novidade foi avançada pela própria na passada quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais.

Foi no passado domingo, que a recente mãe de Santiago, recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores como correu o parto: «Estou a tentar preparar conteúdo para vocês porque as mensagens sobre o parto foram muitas», começou por explicar.

«Levei 3 transfusões de sangue, e o parto foi tudo menos aquilo que eu estava à espera. Então acho que sim, devo partilhar a minha história com vocês e que somos umas guerreiras do caraças por tudo aquilo que aguentamos!», frisou.