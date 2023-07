Cláudio Ramos regressa das férias e deixa reflexão: «Penso no privilégio e na felicidade de voltar!»

Que arraso! Cristina Ferreira deslumbra ao lado de Cláudio Ramos com um look perfeito para o Verão

Cláudio Ramos esteve de férias na última semana de julho. Neste domingo, 30 de julho, o apresentador recorreu às redes sociais para agradecer pelas várias mensagens de carinho que recebeu.

Foi através do Instagram que, Cláudio Ramos, partilhou uma fotografia onde se encontra na praia e deixou uma reflexão: «Domingo. Acabaram-se as férias de Verão e no fim deste período, penso na felicidade e no privilégio de as ter, mas também no privilégio e na felicidade de voltar. Sempre disse que antes dos 50 estaria realizado profissionalmente. E estou!», começou por escrever.

«(…) Além da óbvia preparação e de esvaziar o ego todos os dias, é ter a noção exacta da realidade de quem nos escolhe ver. Estar atento. Preocupado. Ser empático. Entender porque confiam. Ter sempre presente que o protagonista do programa é quem nos visita e as suas histórias. Não é o Cláudio, não é a Maria. (…) Cresci frente à televisão a querer respostas que ainda hoje, por incrível que pareça, o espectador quer. A fazer, frente ao espelho, as perguntas que queria fazer… Só mudei de lugar. O resto mantém-se!», sublinhou.