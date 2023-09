Perigo iminente no Big Brother? Os detalhes de um caminho que traz muitas surpresas…

Última Hora no Big Brother: Revelada uma divisão inteira da casa. Veja as imagens inéditas!

É já neste domingo dia 10 de setembro que estreia o Big Brother 2023. A nova edição promete muitas novidades e surpresas que, pouco a pouco, vão sendo reveladas por Cristina Ferreira.

E como as surpresas nunca são demais, decidimos revelar mais um detalhe da casa do Big Brother.

Na fotografia abaixo podemos ver umas setas a cor de laranja que significam «perigo iminente». O que quererá isto dizer? Com certeza que uma longa jornada de perigos e obstáculos se avizinha!

Recorde-se que a próxima edição do Big Brother conta com um grande prémio de 100 mil euros. Já estão também anunciadas os nomes que estarão à frente dos Diários e Extras.



