Big Brother - Desafio Final: Já se sabe o dia da estreia e alguns detalhes! Saiba aqui

Diário Especial: Cristina Ferreira soma elogios com look «discreto»! Veja as imagens

Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento! Veja a primeira foto do anel

Look natalício! Cristina Ferreira deslumbra com o look escolhido para a gala de Natal

Estão abertas as inscrições da edição Big Brother 2024! Descubra também qual o prémio final

Deslumbrante, Cristina Ferreira dá as boas-vindas e anuncia: «É a última expulsão antes de chegarmos à final»

Antes da edição de Março de 2024 do Big Brother, Cláudio Ramos vai estar a conduzir o Big Brother - Desafio Final, com data de estreia no dia 7 de Janeiro de 2024.

As portas da casa mais vigiada do país abrem em breve para o Desafio Final estamos ansiosos com o que virá.

Na gala de Natal desta segunda-feira, Cristina Ferreira anunciou ainda que para além do Big Brother Desafio Final, haverá ainda o Big Brother 2024: «Este foi um presente que me foi deixado e o presente é este: Estão abertas as inscrições para o Big Brother 2024. A partir de hoje, caso queira ser concorrente da próxima edição é aceder a tvi.pt e inscrever-se».

A apresentadora fez ainda mais uma revelação inédita e surpreendente: «E mais, o próximo concorrente e participante da edição de 2024 pode ganhar também 100 mil euros», afirmou, à semelhança do que já vai acontecer na edição que termina no próximo dia 31 de dezembro.