É oficial: Big Brother 2025 já tem data de estreia! Saiba tudo aqui

O reality show mais icónico da televisão portuguesa está de regresso! No dia 23 de março, a TVI estreia uma nova edição do Big Brother, que promete emoções fortes, dinâmicas inovadoras e momentos que ficarão para sempre na memória do público.

Nesta edição, os concorrentes serão desafiados como nunca antes. Com novos desafios, novas regras e uma casa completamente renovada!

A apresentação fica a cargo de Cláudio Ramos, que irá conduzir esta aventura repleta de surpresas.

Há 25 anos, o Big Brother revolucionou a televisão, desafiando desconhecidos a conviverem sob o olhar atento das câmaras e capturando a atenção de milhões. Esta edição é uma homenagem ao legado do programa, mas com um olhar no futuro. Novos desafios, dinâmicas inovadoras e o espírito do Big Brother que conhecemos e amamos.

Marque na agenda: 23 de março, na TVI. O Big Brother está de volta e você não vai querer perder nada!