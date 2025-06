Prepare-se: o reality mais quente do ano está a chegar à TVI... e já há data de estreia!

O verão vai começar com tudo na TVI! No dia 30 de junho, logo após a grande final do Big Brother 2025 (que termina a 29), chega à antena o Big Brother Verão — um formato especial que promete agitar as noites da estação com uma energia descontraída, novas dinâmicas e muitas surpresas.

Um verão recheado de emoções

“A receita para um cocktail de emoções? Três doses de diversão, uma colher de intensidade (ou duas) e uma pitada GENEROSA de competição.” — foi assim que a TVI revelou, através do Instagram, a data de estreia deste novo formato que estará no ar durante os meses quentes, até setembro.

Com um cenário inspirado nos dias longos e quentes do verão, os concorrentes vão poder desfrutar de piscina, festas, sunsets, bóias, geleiras e muito mais. Mas atenção: apesar do ambiente descontraído, a competição será levada muito a sério, com nomeações exigentes, expulsões e o habitual caminho até ao título de vencedor.

Novidades no jogo

O Big Brother Verão traz consigo uma abordagem inovadora. Alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais que poderão virar completamente a dinâmica da casa. Além disso, influenciadores e figuras públicas poderão juntar-se ao elenco, aumentando ainda mais o fator surpresa e entretenimento.

Maria Botelho Moniz assume a apresentação

A condução do Big Brother Verão fica a cargo de Maria Botelho Moniz. O processo de seleção dos concorrentes encontra-se já na reta final. Os últimos lugares estão a ser preenchidos e tudo está a postos para mais uma aventura inesquecível no universo Big Brother.