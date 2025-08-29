Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!

O Big Brother Verão prepara-se para encerrar a sua temporada de forma inédita e memorável. Pela primeira vez em 25 anos de edições, a grande final do reality show não terá lugar no estúdio, mas sim num palco ao ar livre: o anfiteatro do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Um Cenário Único

A escolha do Parque dos Poetas como palco da gala final marca um momento histórico para o formato. Este espaço cultural e natural será o cenário da escolha do grande vencedor, proporcionando uma experiência diferenciada tanto para os finalistas como para o público presente.

Entrada Gratuita e Aberta ao Público

A entrada é totalmente gratuita e aberta ao público. Contudo, é importante salientar que os lugares sentados serão exclusivos para convidados, pelo que a maior parte do público assistirá ao evento em pé.

Recomendações de Horário

A gala arranca às 21h do dia 12 de setembro, mas, devido à elevada afluência esperada e ao espaço maioritariamente em pé, recomenda-se que o público chegue ao local por volta das 19h30 para garantir um bom lugar.

Um Evento Inédito

A gala será conduzida por Maria Botelho Moniz, que promete uma noite cheia de emoção e festa. Para além da revelação do grande vencedor, o evento contará com atuações musicais de artistas convidados, garantindo momentos de diversão e espetáculo.

Esta decisão de levar o Big Brother para fora dos estúdios sublinha a vontade da TVI de inovar e aproximar-se ainda mais do público. A final do Big Brother Verão promete ser uma noite inesquecível, com transmissão em direto e um ambiente de festa ao ar livre.

Data: 12 de setembro, sexta-feira

Hora: 21h (recomendado chegar às 19h30)

Local: Anfiteatro ao ar livre do Parque dos Poetas, em Oeiras

Entrada: Gratuita, aberta ao público (lugares sentados exclusivos para convidados)

Apresentadora: Maria Botelho Moniz

Destaques: Música ao vivo, transmissão televisiva, final inédita ao ar livre

Contamos consigo!

