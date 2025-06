Big Brother. Grande final e estreia: Saiba quando ver tudo na TVI

A reta final do mês de junho traz emoções fortes à TVI! No dia 29 de junho, vamos ficar a conhecer o grande vencedor do Big Brother 2025, naquela que promete ser uma gala intensa, cheia de surpresas, reencontros e momentos marcantes.

No dia seguinte, 30 de junho, estreia o Big Brother Verão, uma edição especial com novo formato, espírito descontraído e muitas novidades. Com Maria Botelho Moniz como apresentadora, esta versão traz concorrentes inesperados, entradas-surpresa e um ambiente 100% verão — com piscina, festas, sunsets e... competição ao mais alto nível.

É o fim de uma era… e o começo de um verão inesquecível na casa mais vigiada do país.

