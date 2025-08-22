Quer assistir à Final do Big Brother Verão na primeira fila? Garanta o seu lugar VIP!

Quer sentir a emoção de uma final do Big Brother AO VIVO numa experiência VIP? A TVI Pass tem a surpresa perfeita: estamos a oferecer dois convites duplos VIP para a grande final do Big Brother Verão que vai acontecer no anfiteatro do Parque dos Poetas, em Oeiras, já no dia 12 de setembro.

Para participar é simples: só precisa de escrever uma frase criativa e original com até 80 caracteres. O segredo é deixar brilhar a imaginação, porque as melhores frases vão garantir aos vencedores uma experiência única, com acesso privilegiado a toda a energia de uma gala final do vivo.

As inscrições estão abertas na App TVI Pass até 8 de setembro. A participação tem o custo de 180 créditos (1,26€) e, na ausência de créditos em saldo, pode concorrer por apenas 1€ + IVA.

Se sonha viver uma noite diferente, cheia de música, emoção e momentos exclusivos, esta é a sua oportunidade. Arrisque, escreva a sua frase e quem sabe será um dos sortudos a viver a magia de uma final do Big Brother… bem na primeira fila!

É, provavelmente, a maior surpresa desta edição: a final do Big Brother Verão está marcada para um dia especial, e vai ter lugar num palco surpreeendente.

Prepare-se para uma noite inesquecível: a grande final do Big Brother Verão vai ser como nunca antes se viu. Pela primeira vez, a grande final não será em estúdio, mas sim ao vivo e ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Mas há mais novidades: em vez do tradicional domingo, a despedida desta edição está marcada para a sexta-feira, dia 12 de setembro. Uma data especial para um momento único, onde a emoção promete ser ainda maior sob a luz das estrelas.