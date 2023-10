A bomba rebentou! Francisco Monteiro e Catarina envolvem-se na mais acesa das discussões: «És miserável, és fraquíssima!»

Francisco Monteiro Catarina Esparteiro protagonizaram na passada noite de terça-feira, dia 3 de outubro, uma das discussões mais polémica desta edição do Big Brother. Francisco Monteiro começou por confrontar a colega durante o jantar acerca dos conflitos entre os dois. Catarina Esparteiro, sem rodeios, respondeu ao colega: «És uma pessoa que eu não me identifico e que não quero privar», deixando, assim, clara a sua opinião acerca deste.

Mais tarde, no jardim, os dois continuaram a conversa e Francisco Monteiro mostrou-se revoltado com certas insinuações feitas pela colega a seu respeito: «Tu não és ninguém para chegar ao pé de mim e dizer que eu tenho problemas psicológicos». A discussão tornou-se cada vez mais acesa e a troca de acusações intensificou-se. «Passas a vida a vitimizar-te», atirou Catarina Esparteiro a Francisco Monteiro. Este não ignorou as palavras proferidas pela colega e acabou por criticar a postura desta: «Como concorrente é muito fraca, és miserável», o que acabou por exaltar ainda mais a colega.

