Gabriel Sousa do «Big Brother 2024» assume sentimento por David Maurício: «Começou a dar-me os carinhos que precisava»

Esta segunda-feira, recebemos Gabriel Sousa, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». Começamos por rever o momento em que este abandonou a casa mais vigiada do país, na gala deste último domingo, e o nosso convidado mostra-se surpreendido com a sua própria expulsão. «Não contava sair... acho que me deixei levar muito pelos sentimentos. Houve uma altura em que estive mais em baixo, sou uma pessoa muito sentimental no que toca à relação com o David... acho que fui comido mesmo pelos sentimentos», e continua, «O David começou a dar-me os carinhos que eu precisava, eu sou uma pessoa muito carente, e chegou uma altura em que eu estava completamente entregue», revela o ex-concorrente.

Depois, Gabriel Sousa explica o afastamento de David Maurício, e Cláudio Ramos questiona-o se este se chegou a apaixonar pelo mesmo. «Acho que não... tinha um sentimento muito grande por ele, mas paixão não. No início, pensei que pudesse ser mútuo, mas depois percebi que era só brincadeiras, jogo...», explica o ex-concorrente.

Questionado sobre o facto de que David Maurício o possa ter usado no jogo, Gabriel Sousa surpreende com a sua resposta: «Agora que saio e penso mais nas coisas, sinto que sim, que fui um bocadinho usado nesse sentido. Percebeu que eu era uma pessoa mais frágil, muito carente... a Daniela também percebeu isso, e tentaram usar-me nesse sentido», afirma.

No decorrer da entrevista, Gabriel Sousa é ainda confrontado com alguns dos seus momentos mais polémicos dentro da casa mais vigiada do país, nomeadamente as suas discussões com Daniela Ventura, e mostra-se «envergonhado» com o que vê. Já no final da conversa, o ex-concorrente tece duras críticas à concorrente de religião islâmica, chegando mesmo a afirmar que Ventura é «das pessoas mais más que já conheceu na sua vida», e aponta um vencedor desta edição do «Big Brother 2024».

Veja tudo nos vídeos acima!