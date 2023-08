Entusiasmada, Inês Simões faz reflexão e revela: «Em breve vejo um dos meus sonhos realizados»

Inês Simões desfruta de férias paradisíacas: «O primeiro dia superou as expectativas»

Inês Simões, recorreu ao Instagram na passada sexta-feira, dia 4 de agosto, para partilhar uma reflexão numa fase em que está quase a realizar um dos seus grandes sonhos.

«A vida é cheia de desafios e de distrações e às vezes os nossos sonhos ficam lá no fundo adormecidos no meio do automatismo rotineiro em que vivemos», começou por escrever na publicação.

«Nunca nada foi fácil na minha vida e os meus amigos dizem me muitas vezes ‘se fosse fácil não era para ti’. Isso é muito lindo de se dizer eu sei, mas na prática é emocionalmente e fisicamente desgastante quando sinto que para realizar um dos meus sonhos é preciso ir buscar forças sabe se lá onde e não deixar que a palavra desistir entre na equação. Para acreditar (e eu acredito muito) cresci a vários níveis mas precisei de pessoas a quem chamo amigos e dream makers para acreditarem comigo, no meu projeto e em mim», acrescentou.

Quase a anunciar um novo projeto, Inês Simões desabafou ainda: «Trabalho arduamente todos os dias para ser melhor profissional, melhor mãe, melhor filha, melhor amiga. Ser mulher tem destas coisas. Em breve vejo um dos meus sonhos realizados e não há nada melhor do que isto. Grata a todos e em especial a alguns, que acreditaram comigo e me apoiaram. Em breve conto-vos tudo».