Está a chegar a nova edição do Big Brother! Saiba aqui como se pode inscrever

No ano que assinala os 25 anos da estreia, o Big Brother regressa à TVI e vai voltar a fazer história!

Se sempre sonhou em fazer parte da história dos reality shows em Portugal, esta pode ser a sua oportunidade.

As inscrições para a nova edição do Big Brother já estão abertas. O maior reality show de sempre está de volta para uma nova edição histórica, inovadora e surpreendente. Com a inocência do primeiro dia, e a essência dos dias de hoje. Em 2025, chega o BB2025!

Se acredita que tem o perfil ideal para enfrentar os desafios, conviver sob pressão e conquistar o público, inscreva-se agora e mostre que pode ser o próximo vencedor do Big Brother 2025.

Este é o desafio que pode mudar a sua vida!

Inscreva-se aqui!