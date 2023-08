Relação de Joana Diniz e Flávio Miguel é oficial? Após declaração de amor, ex-concorrente levanta rumores!

Para tudo! Joana Diniz faz subir as temperaturas com fotos em biquíni. Veja aqui!

Joana Diniz celebrou, na passada segunda-feira, dia 31 de julho, o quarto aniversário da filha Valentina.

Foi através de um vídeo que publicou nos Stories do Instagram, que a ex-concorrente do Big Brother, agradeceu por todas as mensagens de carinho. Nesse mesmo vídeo, Joana Diniz fez um agradecimento especial ao namorado, Flávio Miguel.

«Entrou na nossa vida há um ano e qualquer coisa (...) e, às vezes, fico um bocado sem palavras para descrever a gratidão, o amor, a lealdade, tudo aquilo que ele dá - não só a mim, mas principalmente aos meninos e à Valentina. Quem lida connosco percebe a cumplicidade deles dois. É só indescritível, não consigo mesmo descrever. É desde manhã até ao deitar. A cumplicidade deles dois é mesmo muito boa».

«Desde que ele entrou na minha vida, ou melhor nas nossas vidas, só não faz por nós aquilo que ele não pode e sou muito grata ao companheirozaço que tenho. Amo-o muito. Amo-o muito, muito, muito!», declarou-se a ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto.

«Obviamente que, de vez em quando, discutimos. Não pensem que isto é um mar de rosas", brincou a jovem, antes de acrescentar: "Mas ele é maravilhoso e não vejo a minha vida sem ele. Por mais desavenças que possamos ter - porque somos os dois muito nervosos -, é o meu homem, aquele homem de família. Amo muito o meu esposo. Sou muito apaixonada por ti. (...) Quero ficar contigo para sempre, até sermos velhinhos».

No vídeo, Joana Diniz mencionou Flávio Miguel como «esposo» e mostrou uma aliança no dedo anelar que levantou rumores de que o casal possa ter oficializado a relação.

