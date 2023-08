Leandro Santos após separação: «Eu deixei de confiar na maior parte dos sorrisos»

Após ter anunciado a separação com Doina Stratulat, uma relação que durou dez anos, Leandro Santos tem partilhado várias reflexões nas redes sociais.

Desta vez, o ex-concorrente do Big Brother Famosos, desabafou nos stories do Instagram que deixou de confiar em alguns amigos: «Eu deixei de confiar na maior parte dos sorrisos, aqueles sorriem para ti à tua frente, aqueles que estão contigo e que te dizem que estão aqui para tudo e na verdade não estão ali para nada, estão somente a ver a tua queda, estão somente a aplaudir o teu sofrimento».

Foi no TVI Extra de sexta-feira passada, 4 de agosto, Leandro Santos explicou a polémica do vídeo: «O vídeo que eu fiz é um vídeo que fiz a desabafar sobre situações que acontecem com todos nós. Onde nós confiamos naqueles amigos e quando nós precisamos deles, percebemos que afinal eram só um número, e não aquele amigo que tu tanto confiavas», começou por dizer.

«No geral é ligado à amizade. Àquelas pessoas que convivem contigo e quando tu precisas elas não estão lá», concluiu.