Mafalda Diamond à procura de «novo amor?: «Até poderia acontecer, mas...»

Exclusivo: Diana Lopes e Mafalda Diamond falam das férias no Algarve!

Mafalda Diamond e Diana Lopes, são duas ex-concorrentes da edição do Big Brother 2022 que ficaram bastante próximas. As nortenhas estão no Algarve, de férias, a aproveitar os dias quentes de verão.

No programa TVI Extra, emitido na madrugada de dia 1 de agosto, passaram imagens, em direto, das ex-concorrentes a ser entrevistadas na discoteca Bliss.

Questionada sobre como tem sido o verão de ambas, Mafalda Diamond reagiu: «Quentinho? Ui, superquente… Ninguém nos aguenta». Diana Lopes referiu: «As temperaturas no Algarve estão muito altas».

Mafalda Diamond foi interrogada sobre o estado no seu coração: «Olha, gelada. Não entra ninguém, mas eu também não quero».

Mafalda Diamond admitiu que não está à procura de «um novo amor» e contou: «Até poderia acontecer, mas a taróloga disse que não. Ela disse que não, tão cedo não atino. Então agora vou de Erasmus…».