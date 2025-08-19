Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados

No próximo 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, será o palco da Gala Final do Big Brother Verão, numa emissão especial que promete marcar a história do reality show. Pela primeira vez, a derradeira gala do programa realiza-se ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única e memorável.

O evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, terá entrada livre, permitindo que todos possam assistir de perto à consagração do grande vencedor desta edição.

Em palco, a apresentadora Maria Botelho Moniz vai conduzir a noite, recebendo os finalistas e acompanhando atuações de vários artistas musicais que prometem animar o público até ao último minuto.

Com espetáculo, emoção e muita festa, esta será uma final histórica do Big Brother que junta televisão e público num mesmo espaço, celebrando o formato de uma forma inédita em Portugal.