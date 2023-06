Após polémica, Miguel Azevedo assume reconciliação e «quebra» silêncio!

Miguel Azevedo, ex-concorrente do Big Brother Famosos, está novamente junto com Tatiana Lopes e mais felizes que nunca. Relembre-se que o casal «separou-se» no verão do ano passado e reconciliaram-se.

Foi através das redes sociais que o cantor «anunciou» a reconciliação ao publicar uma fotografia com Tatiana e os dois filhos, Noa e Gabriel.

Neste domingo, 18 de junho, Miguel Azevedo recorreu às redes sociais para partilhar um momento bonito: «Aqueles fins de tarde no off», pode ler-se. Tatiana Lopes respondeu: «Amo-te». A caixa de comentários encheu-se com vários elogios para o casal.