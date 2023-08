Miguel Vicente reencontra-se com ex-concorrente especial: «Amigos unidos...». Saiba quem!

Miguel Vicente mostra-se radiante ao lado do amigo Daniel Oliveira! Veja a imagem

Miguel Vicente, foi um dos concorrentes que ficou conhecido pela sua participação na casa do Big Brother na edição de 2022 que acabou por vencer.

Nesse grande desafio, o algarvio fez boas amizades e levou-as consigo para «fora da casa». Nesta tarde de domingo, 6 de agosto, o ex-concorrente recorreu aos stories do Instagram, para mostrar o encontro com uma ex-concorrente da mesma edição do Big Brother em que participou.

Miguel Vicente rumou até Peniche e encontrou-se com Sónia Pinho: «Já estou aqui em Peniche e olha com quem é que eu já estou aqui», disse.

«Grande surpresa do dia, meu querido, saudades tuas», reagiu Sónia Pinho.

A ex-concorrente também partilhou no seu Instagram uma fotografia ao lado de Miguel Vicente: «Amigos unidos jamais serão vencidos 👌🔥Obrigada pela visita..Boraaa Boraaaa»

