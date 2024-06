Namorados? Amigos coloridos? Só amigos? Bárbara Parada esclarece tudo sobre alegado romance com Francisco Monteiro: «Não tenho pressa e ele também não»

Apesar das ameaças no lançamento do livro de Francisco Monteiro, Bárbara Parada marcou presença: «Quis apoiá-lo»

Esta quarta-feira, dia 12 de junho, recebemos Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», para esclarecer todos os rumores sobre o seu alegado namoro com Francisco Monteiro. A nossa convidada é confrontada com uma fotografia sua que Francisco tinha partilhado e confessa se há ou não namoro com o ex-concorrente, esclarecendo que a primeira vez que esteve com ele e o conheceu foi já dentro da casa do «Big Brother - Desafio Final». Questionada por Cristina Ferreira se aí já começou por sentir algo pelo mesmo, Bárbara Parada revela: «No início não, logo no primeiro impacto, não», e fala-nos da proximidade que há entre ambos, «gostamos de passar tempo juntos e fazemos coisas que as pessoas normais fazem».

A ex-concorrente revela que tem sido alvo de comentários machistas e pelo facto de Francisco Monteiro ser irmão de João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira: «Nunca na vida ia estar com um homem por ser cunhado da Cristina, o que é que isso me traria? (...) parece que sou um objeto que precisa de alguém para aparecer», explica. Depois, Cláudio Ramos provoca Bárbara Parada se ambos já deram beijinhos e se já dividiram hotel, ao que Bárbara esclarece: «Acho que é normal partilhar carinho entre amigos (...) sendo que somos os dois do Norte e vimos para Lisboa, fica mais em conta. Não é a primeira vez que durmo no mesmo quarto que o Francisco», esclarece.

Depois, Bárbara Parada destaca algumas qualidades de Francisco Monteiro que esta aprecia: «É super divertido, é uma pessoa que me acrescenta a nível pessoal, é super inteligente, dá para ter conversas...». A ex-concorrente diz que não está preocupada com o que as outras pessoas possam pensar de si e do seu alegado romance com Zaza e responde: «Há muita coisa que sai aí que não é verdade. Para estarmos com outra pessoa temos de estar bem connosco mesmo... acho que ainda não estamos preparados. Eu não tenha pressa e ele também não».

No decorrer da entrevista, Cláudio Ramos questiona Bárbara Parada se esta bloqueou Márcia Soares nas redes sociais, e esta esclarece: «Não me bloqueou, ela deixou de me seguir e acho que ela me tirou dos seguidores, mas está tudo certo», revela.

