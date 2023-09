Big Brother: Cada vez se sabem mais pormenores. Reunimos tudo o que já se sabe até agora!

As primeiras imagens do grande acontecimento no aniversário de Cristina Ferreira

Última Hora no Big Brother: Revelada uma divisão inteira da casa. Veja as imagens inéditas!

Estreia este domingo dia 10 de setembro o Big Brother 2023. Esta nova edição promete muitas surpresas, desafios e novidades, que, aos poucos, têm sido revelados!

Como primeira revelação tivemos a quantia do grande prémio final: 100 mil euros! «Pela primeira vez, vamos dar 100 mil euros de prémio final e garantido. Portanto, a pessoa que ganhar este 'Big Brother' ganha 100 mil euros. Há aqui umas surpresas que não vou revelar já e que vão tornar o jogo ainda mais competitivo. Acho que, acima de tudo, vão abrir a boca de espanto com alguns dos concorrentes», assume Cristina Ferreira.

De seguida, revelámos quais as caras que estarão à frente dos Diários e dos Extras. Mafalda Castro e Marta Cardoso vão assegurar a apresentação do Diário e do TVI Extra, respetivamente.

Como comentadores de serviço nas galas de domingo temos Bruna Gomes e Flávio Furtado.

Cristina Ferreira partilhou também uma fotografia enigmática com uma espécie de cofre com botões e um ecrã.

Como uma grande noite pede uma grande novidade, foi no Palácio das Estrelas que foram feitas duas das maiores revelações: a existência de dois confessionários na nova casa do Big Brother e ainda, a presença do grupo de concorrentes extraordinário: «Estou mesmo muito entusiasmada pelo próximo domingo, porque acho que é o grupo mais inusitado de sempre que nós vamos ter no Big Brother», adianta Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira revela que o conjunto de concorrentes desta edição é algo que dará muito que falar: «E acho que logo no primeiro dia toda a gente vai ficar fixada nos concorrentes e a pensar como é que vieram parar aqui».

Vários detalhes sobre a casa já foram revelados e todos num estilo bastante futurista, como uma espécie de espelho, um sinal de perigo iminente, várias imagens que relembram o espaço e outros pormenores das divisões da casa.

«Eles não estão à espera daquilo que vão encontrar lá dentro e vão perceber que, se calhar, há uma parte inesperada da casa», revela Cristina Ferreira.

Também os comentadores já foram anunciados. O Big brother 2023 conta com um leque excecional de comentadores, sendo estes, António Bravo, Cinha Jardim, Flávio Furtado, Helena Isabel Patrício, Inês Simões, Merche Romero, Pedro Crispim, Susana Dias Ramos, Teresa Silva e Zé Lopes.

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022 regressa de forma diferente ao programa, desta vez como comentador.

E com a curiosidade a aumentar decidimos dar-lhe um «miminho»! Sábado, um dia antes da grande gala de estreia, serão revelados os primeiros concorrentes no programa Em Família.

Não perca a estreia este domingo! Fique atento e acompanhe todos as novidades no site oficial do Big Brother. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais.